Al dj biellese Filippo Regis il premio alla carriera

E' stato consegnato a Lugano, nel corso del Galà della Universum Academy Switzerland, il premio alla carriera a Filippo Regis.

Il riconoscimento che la ONG svizzera conferisce a personalità che nel proprio campo artistico si siano in qualche modo distinte nel corso della propria carriera ha voluto inserire anche il dj biellese nel proprio palmares a dimostrazione di come la figura del disc-jockey stia sempre maggiormente acquistando non solo nell'immaginario collettivo una rilevanza che fino a qualche anno fa era ad esclusivo appannaggio dei musicisti come interprete e veicolo di cultura intesa come insieme di fenomenologia sociale. Un premio che chiude un anno sicuramente denso di riconoscimenti iniziato con l'inserimento nella "Top 100 music Business Influencer" di Danceland, la classifica dei 100 nomi che la la maggiore rivista della NightLife stila fra coloro che, a vario titolo, hanno influenzato la scena della musica elettronica italiana, passando per la giuria dei "Dance Music Awards" lo stesso premio che nel 2016 lo vide salire sul podio dei migliori dj's resident italiani.

Una carriera lunga 30 anni passati nelle consolle di veri e propri templi della musica dance e cominciata proprio a Biella.

"Ci penso spesso a quanta strada, nel senso proprio fisico del termine, abbia fatto da quando ho deciso di fare quello che all'epoca non era nemmeno considerato un mestiere. Dalla prima festa nella palestra dei geometri all' "Heineken Jammin Festival" sono passati una marea di km, più di 3000 serate, qualche centinaio di migliaia di dischi messi e oltre sei milioni di persone di tre generazioni diverse fatte ballare.

Tecnicamente la responsabilità del mio primo ingaggio ce l'ha Tony Filoni alla "People House" di Vigliano; non so se fu più incosciente lui a propormelo o io ad accettare ma non deve essere stato così terribile visto che poi mi volle anche ai suoi "Cammelli". Il "Master" del '94 resterà sempre nel cuore come l'impresa di aver portato un'idea diversa di serata che avevo visto a Rimini l'estate precedente e alla quale nessuno sembrava credere: in un miscuglio trash tra gli "AC/DC" e i "Neri per Caso" passando per "Chobin" segnammo un record di presenze che ancora oggi è imbattuto per un locale biellese. Dopo c'e' stato il Babylonia, il Jimmy's e il "Walk Streeet": il locale che ha il merito di aver tenuto a battesimo le "Schegge Sparse" e molti cabarettisti allora sconosciuti ma che anni dopo approdarono in tv. Un'idea che insieme ad altri pazzi decidemmo di realizzare convinti che avremmo spaccato tutto. Avevamo fatto decisamente malissimo i conti. In 6 mesi perdemmo quelli che per noi, allora, erano tanti soldi ma guadagnai un amico fraterno che ho ancora oggi e l'idea malsana di tentare di andare "fuori". Avevo un poster di un team di Dj considerato la più grande agenzia italiana, quella che serviva le maxi-discoteche e dove nelle mie più oniriche fantasie sognavo di mettere i dischi.

Un po' per incoscienza ed un po' per disperazione decisi di presentarmi al Gilda dal capo di questa agenzia convinto che non me ne sarei andato fino a che non mi avesse considerato. Probabilmente per sfinimento mi fece un provino alle "Rotonde" di Garlasco che fu l'inizio di un viaggio meraviglioso non ancora terminato, che mi ha fatto conoscere persone straordinarie in ogni parte d'Italia e che ha il sapore di una favola che rifarei altre 100 volte: errori (tanti) compresi.

Credo che quando finirà, come tutto, mi mancherà terribilmente e spero, per quel tempo, di aver trovato qualcosa in grado di regalarmi le medesime emozioni ma dal momento che di tutti i locali che sognavo di fare da bambino ne mancano ancora due mi sa che dovrete sopportarmi ancora per un po'".