A Oropa la Rosa dedicata al Cardinale Carlo Maria Martini

Domenica 11 giugno nel Giardino Botanico di Oropa è stata messa a dimora, nell’area riservata al roseto, un esemplare molto particolare: una nuova rosa, ibridata con le cure di Rose Barni, intitolata al cardinale Carlo Maria Martini, a poco più di dieci anni dalla sua morte. La pianta è stata presentata e messa a dimora insieme alla signora Maris Martini, sorella del Cardinale, che ha fortemente desiderato e curato il progetto di una rosa dedicata al caro fratello e ha trovato in Rose Barni il partner con la professionalità e l’attenzione necessarie a realizzarlo.

Per altro, buona parte degli esemplari coltivati nel roseto del Giardino provengono proprio dai rosai Barni, che producono rose d’autore dal 1882.

La rosa “Cardinale Martini” è un fiore di un vivissimo rosso purpureo – a richiamare il colore della berretta cardinalizia – ideato dalla sorella, frutto di innesti su un ibrido di R. Tea, Bella di Todi.

Si tratta di una varietà a cespuglio a fiore grande dal portamento eretto, con foglie grandi e ottima resistenza alle malattie e media grandezza.

Già presente sulla tomba del Cardinale in Duomo a Milano, sarà disponibile entro l’autunno anche al Giardino Botanico di Oropa, il ricavato delle vendite sosterrà le attività della Fondazione Martini.

“Mai come in questo momento – commenta Fabrizio Bottelli, Direttore – il Giardino Botanico di Oropa ha avuto bisogno di donatori, eppure la volontà di Maria Stefania Martini, sorella del Cardinale Carlo Maria, di donare alla cura e coltivazione della rosa a lui intitolata proprio a noi, è stata, oltre che un onore, anche un gesto di amicizia e un segno di speranza per il futuro che sicuramente si concretizzerà in altre stimolanti iniziative.”

Domenica 18 giugno | Ore 11:00

Pollicini Verdi – L’albero di Munari

Secondo appuntamento di giugno per i laboratori dei Pollicini Verdi al Giardino: ambientati nel Corner coccinelle, un luogo sicuro e appartato ai piedi di un grande faggio dai rami flessuosi dove scoprire le meraviglie della natura e i segni d'arte per rappresentarla...

Laboratorio creativo in cui si scoprirà come gli alberi possano essere ricchi di biodiversità costruendo il proprio albero prendendo spunto dal testo di Bruno Munari “Disegnare un albero”, per poi personalizzarlo. Come ricordo dell'esperienza ci si porterà a casa il proprio lavoretto, ma anche una piccola piantina da coltivare...

Prenotazione consigliata: 015 2523058 | 331 1025960 | gboropa@gmail.com

Pollicini verdi sono laboratori di arte e natura per bambini dai 5 ai 10 anni, della durata di circa 1 ora e 30 min (si raccomanda la puntualità).

Costo del laboratorio: € 5,00/bambino (i minori, se accompagnati da pagante, non pagano il biglietto d'ingresso).

Orari di apertura:

maggio, giugno e settembre: sabato e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00 (gli altri giorni aperto ai gruppi su prenotazione);

luglio e agosto: tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 18:00.

Ogni domenica e festivo alle ore 15:00 visita guidata per il pubblico (inclusa nel costo del biglietto)

Informazioni:

WWF Oasi e Aree Protette Piemontesi ETS | Giardino Botanico di Oropa (Biella)

www.gboropa.it| info@gboropa.it | 015.2523058

Social: facebook.com/GBOropa| Instagram.com/GBOropa | Twitter.com/GBOropa