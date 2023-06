A Cavaglià si celebra l'inizio dell'estate con una seduta di yoga a Villa Salino. L'evento avrà luogo sabato 24 giugno, nell'area verde, a partire dalle 9.30.

Si tratta di una lezione gratuita adatta a tutti volta a condividere un momento di ascolto e rilassamento. In caso di pioggia si praticherà nella sala convegni di via Vercellone 1. Per info: 349.5955219, 338.8642843 o 348.6554017.