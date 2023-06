Soccorso Alpino, esercitazioni e simulazioni in grotta

Esercitazione di soccorso in grotta organizzato lo scorso fine settimana dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) del Piemonte all’ Abisso Sardu – Calzelunghe. La grotta si apre a 2206 metri di quota all’interno del sistema idrogeologico della Valle Ellero nel territorio del Comune di Roccaforte Mondovì (CN).

La delegazione di soccorso speleologico piemontese ha organizzato un intervento per il recupero di una speleologa che ha simulato un infortunio ad una profondità di -260 m dall'ingresso dell’Abisso. I tecnici CNSAS, allertati ed intervenuti sabato 17 giugno, hanno stabilito un campo base presso il rifugio Havis de Giorgio a 1761 m di quota. Da qui, grazie a una linea telefonica dedicata, il coordinamento delle operazioni è stato collegato all’ingresso della grotta – a oltre due ore di cammino - e quindi all’interno della stessa.

Dopo aver valutato le condizioni esterne ed interne, i tecnici di primo intervento hanno raggiunto e soccorso l'infortunata. Coordinati dalla direzione delle operazioni e in presenza di un medico CNSAS intervenuta con la prima squadra, hanno provveduto a stabilizzare ed imbarellare la figurante mentre altri tecnici stendevano la linea telefonica fino alla profondità dell'incidente. E' stato sperimentato l'uso di un estrinsecatore: si tratta di una particolare barella flessibile che ha permesso il trasporto della figurante in questo ambiente ipogeo caratterizzato da stretti meandri e numerosi pozzi verticali.

L'estrinsecatore con la ferita è stato poi trasportato con tecniche manuali attraverso i meandri o alternativamente appeso ad un sistema di corde e dispositivi montati dai tecnici attrezzisti lungo i 14 tratti verticali della grotta - il più profondo dei quali è alto oltre 40 metri. Sono state messe in pratica nuove tecniche di movimentazione rapida del ferito che prevedono squadre molto compatte e veloci dotate di attrezzatura "alleggerita" pur nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza. Le operazioni si sono protratte senza interruzione per tutta la notte e si sono concluse domenica 18 giugno con l'evacuazione della ipotetica ferita all'esterno della grotta. All'esercitazione hanno partecipato 15 tecnici specializzati e un medico CNSAS più altri 5 tecnici in supporto esterno.