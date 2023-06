Ponte della tangenziale, al via i lavori domani

Ancora per tutto oggi lunedì 19 giugno il traffico in città sarà regolare (leggi Biella, ponte ancora aperto). I cartelli ancora non ci sono, ma il ponte di Chiavazza sarà chiuso dalla giornata di domani, intorno alle 10,30. E lo resterà almeno fino a metà agosto.

A entrare nel merito è l'assessore alla Viabilità Giacomo Moscarola: "Ho parlato con i tecnici di Anas. Il ponte, in direzione Chiavazza da Biella via Candelo, chiuderà domani mattina alle ore 10.30/11. Quindi il transito sarà regolare per tutta la giornata di oggi 19/06".

A questo punto aspettiamo ancora la posa dei cartelli che non ci sono ancora.