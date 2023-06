Biella, tornati da Riccione i 52 over65 che hanno devoluto la tassa di soggiorno non dovuta per aiutare chi ha perso tutto

Sono tornati ieri ed erano partiti il 4 giugno, i 52 over65 che erano in vacanza a Riccione e che hanno deciso di rinunciare all’esenzione della tassa di soggiorno, prevista da regolamento per loro, per devolvere l’intera somma di denaro alla città meta delle loro vacanze e che adorano.

Sono stati donati 728 euro, già versati con bonifico sul conto corrente aperto dalla Regione Emilia Romagna a seguito dell’alluvione di metà maggio. Una bella iniziativa proposta dall’Assessore alle politiche Sociali, Isabella Scaramuzzi, e subito accettata con entusiasmo da tutti i partecipanti alla vacanza. L’assessore Scaramuzzi spiega così l’iniziativa: “Stavamo organizzando il viaggio per gli over65 ed emotivamente eravamo molto vicini all’Emilia Romagna che ci avrebbe ospitato ma che stava lottando con il fango e la devastazione provocata dalla brutta alluvione appena avvenuta, così mi è venuto in mente di scrivere agli iscritti del soggiorno marino di quest'anno a Riccione proponendo di rinunciare al loro diritto di esenzione per devolvere la somma corrispondente, tutti hanno accettato con entusiasmo e così siamo riusciti a dare un contributo concreto a questa regione in difficoltà. Un gesto di solidarietà collettiva che auspichiamo possa aiutare chi ha perso tutto. Ringrazio dunque i partecipanti all’iniziativa, l’Emilia Romagna è nel nostro cuore e continueremo a sceglierla anche per i soggiorni futuri”.