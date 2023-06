Biella: ponte della tangenziale ancora aperto, il Comune: "La ditta valuterà quando chiudere", FOTO

Il ponte della tangenziale nella mattina di oggi lunedì 19 giugno è ancora aperto.

Tante persone si erano studiate un percorso alternativo per arrivare al lavoro in meno tempo senza passare dal viadotto sul Cervo, in quanto il Comune aveva annunciato che c'era un'ordinanza di ANAS (proprietaria della strada) che prevedeva l'inizio dei lavori da oggi alle 8, mentre alla fine il ponte è ancora aperto perchè non sono ancora iniziati.

"Quando arriverà la ditta metterà i cartelli - spiega il vicesindaco e assessore alla Viabilità Giacomo Moscarola - , aveva detto che sarebbe arrivata verso le 10, e quando arriverà valuterà se chiudere subito o meno".