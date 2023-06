Biella, Gabriele Martinazzo riconfermato alla guida di Cordar

Gabriele Martinazzo resta alla guida del Cordar Biella. La riconferma è giunta al termine dell'assemblea dei soci, tenutasi oggi pomeriggio, 19 giugno, a Città Studi.

Le elezioni hanno premiato la lista del centrodestra che ha visto candidati lo stesso Martinazzo, assieme a Laura Leoncini e Alex Squaiella. Battuta la compagine del Pd formata da Michele Lerro, Franca Lizza e Nicolò Ferraris.

“Sono molto soddisfatto del risultato finale – commenta a caldo il presidente Martinazzo – Ho ottenuto ulteriori voti rispetto alla prima tornata. A dimostrazione che si ha operato per il meglio ed è stato riconosciuto l'ottimo lavoro svolto in questi anni. Ringrazio chi mi ha sostenuto e lo stesso Michele Lerro per la buona collaborazione fin qui dimostrata”.