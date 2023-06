Domenica ricca di appuntamenti, in Piazza Martiri Partigiani, in occasione dell'edizione 2023 di ViVigliano. Ai tornei di calcio balilla e tennistavolo è seguita la camminata non competitiva da 5 chilometri (messa in campo dalla Pro Loco) che ha richiamato numerosi appassionati. In serata, a partire dalle 21.30, avrà inizio il concerto live della Biella Gospel Choir.