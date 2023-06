Torna in Valle Cervo il Rampia Campel, primi al traguardo Gabriele Nicola e Valeria Bruna FOTO

Torna in Valle Cervo il Rampia Campel, il vertical trail non competitivo organizzato dalla Pro Loco di Riabella, col patrocinio del comune di Campiglia Cervo.

La gara, in programma stamattina, 18 giugno, ha visto la partecipazione di 50 runners, impegnati lungo un percorso in salita da 3,5 chilometri che abbraccia mulattiere e antichi tracciati. Alla fine, ha tagliato per primo il traguardo Gabriele Nicola con un tempo di 35'51''. Alle sue spalle, Silvio Balzaretti (36'56'') e Eugenio Boggio Marzet (38'21'').

Tra le donne, invece, ha spiccato Valeria Bruna con un tempo pari a 43'32'', seguita a ruota da Cecilia Corniati (47'02'') e Iuliana Boghesato (52'52''). Al termine della manifestazione, un piccolo ristoro per tutti, omaggiato dai volontari della Pro Loco.

Anche quest’anno la gara è valevole per il Trittico dla Bürsch, che comprende anche il mini trail #distacalacrava run (già tenutosi lo scorso 21 maggio) e la corsa in montagna del gruppo Alpini Valle del Cervo, prevista il prossimo 5 agosto.