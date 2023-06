La Rhythmic School si ripete: ancora medaglie con tre ori, un argento ed un bronzo

Nella giornata di venerdì, si è disputata presso il Palazzetto dello sport di via Pajetta a Biella, la seconda giornata del campionato nazionale di Ginnastica Ritmica AICS.

Ottimi riscontri per le atlete della Rhythmic School che vedono, come nella giornata precedente, salire tutte le RSgirls in gara sul podio. In mattinata ha gareggiato Iris Marchesi sfoderando due ottime prestazioni che le sono valse il titolo nazionale sia al cerchio che al nastro.

E’ stato poi il turno di Martina Brocchi, che seppur non in perfetta condizione, è riuscita a conquistare il terzo posto alla palla. In serata, sono scese in pedana Giulia Bocci ed Alessia Botto Steglia e sono state nuove grandi emozioni con la conquista della medaglia d’oro di Bocci al nastro, impreziosita dal bronzo alla palla, mentre per Botto Steglia, con un’ottima prova al nastro, è arrivata la medaglia d’argento.

Le atlete della scuola di ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya sono state accompagnate in gara dalla stessa e dall’istruttrice Arianna Prete che pur avendo intravisto ulteriori margini di miglioramento si complimentano con le ginnaste per i risultati conseguiti. Nella terza e quarta giornata del campionato nazionale (sabato e domenica) scenderanno in campo Petra Zuliani e Beatrice Bocca; mentre nella quinta ed ultima giornata (lunedì) difenderanno i colori della Rhythmic School le tre Ginevra (Viana, Segatto e Romanini) ed Alice Cola; a loro il compito di tentare di emulare le compagne, che le hanno precedute nella disputa della competizione, collocandosi stabilmente ai vertici delle varie classifiche.