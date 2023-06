La Rhythmic School inizia col botto: 3 ori, 1 argento e 3 bronzi FOTO

Nella giornata di giovedì, al Palazzetto dello sport di via Pajetta a Biella, organizzata dell’ente di promozione sportiva AICS, si è disputata la prima giornata delle finali nazionali di Ginnastica Ritmica; saranno, al termine della kermesse alcune migliaia le ginnaste, in arrivo da tutt’Italia, che calcheranno le pedane biellesi nei cinque giorni di gara. Le atlete della scuola di ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya si sono messe immediatamente in evidenza.

Tutte le RSgirls partecipanti alla prima giornata sono salite sul podio. Giulia Sapino categoria Gold è oro nelle clavette, la partecipazione di questa categoria era limitata ad un solo esercizio. Nella Silver LE (eccellenza) due gli esercizi ammessi, tre le atlete biellesi in gara nella categoria Allieve: Ginevra Bravaccino conquista il titolo alla fune ed il terzo posto alle clavette, mentre Elena Pavanetto è d’oro al nastro e d’argento alla palla ed Emma Bragante è di bronzo al cerchio e quarta, a pochi millesimi dal terzo posto, alla palla. Nella categoria junior è Beatrice Antorra la RSgirl chiamata a difendere i colori blu/fuxia del team candelese ottenendo un’ ottima medaglia di bronzo alle clavette.

A completare la presenza delle atlete care al Presidente Carlo Vineis nella competizione nazionale: Emma Latanza nella categoria Under 8, dove, data la giovanissima età, non è prevista classifica ma soltanto un’ esibizione propedeutica ad assumere esperienza agonistica. Ad accompagnare le ginnaste in gara la DT Tatiana Shpilevaya e l’istruttrice Mariia Nikitchuk soddisfatte delle esibizioni e dei risultati conseguiti dalle loro ginnaste. Nella seconda giornata scenderanno in campo a tenere alto il vessillo della Rhythmic School: Iris Marchesi, Martina Brocchi, Giulia Bocci ed Alessia Botto Steglia.