Calcio, a Chiavazza torna il preparatore dei portieri Luigi Coppo

La Chiavazzese comunica di aver trovato ufficialmente l’accordo per il grande ritorno in blu-cremisi del preparatore dei portieri Luigi Coppo. Dopo appena due stagioni le strade di Coppo e della Chiavazzese si ricongiungono felicemente. Il neo preparatore chiavazzese si occuperà della preparazione tecnica e della crescita del reparto portieri della Prima Squadra, inserendosi così nello Staff Tecnico di mister Ariezzo.

Esperienza, umiltà, professionalità, serietà e carisma: sono queste le qualità eccezionali che caratterizzano ‘Gigi’ Coppo, da decenni nel mondo calcistico. “Dopo due anni ritorno con entusiasmo alla Chiavazzese. Cercherò come sempre di trasmettere la mia passione e la mia esperienza - annuncia - con l’obiettivo di far crescere i portieri che avrò a disposizione. Con tutto lo Staff tecnico, i giocatori e l’intera società cercheremo tutti insieme di raggiungere gli obiettivi prefissati dalla società. Sono carico per questa nuova avventura qui a Chiavazza!”.