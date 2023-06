Bocce, trionfo per l'Italia a Biella

Bocce, trionfo per l'Italia contro la Francia a Biella - Foto Federbocce

Biella porta bene all'Italia della bocce, che vince nettamente, 45-33, l'amichevole internazionale contro la Francia, disputata ieri, sabato 17, e oggi, domenica 18 giugno, al Bocciodromo di via Lombardia, ed arbitrata da Livio Debernardi con la collaborazione degli aggiunti Massimo Vergano, Paolo Carrera e Sergio.

La selezione italiana del CT Piero Amerio (vice Carlo Pastre) ha conquistato complessivamente 22 successi (contro i 16 dei transalpini) ed un pareggio.

Il sabato è iniziato con le vittorie delle tre coppie Grattapaglia-Pegoraro, Graziano-Zoia, Feruglio-Melignano, del solista Matteo Mana , e di Grosso nel combinato. A seguire successi di Grattapaglia e sconfitta di Feruglio nel tiro di precisione. Ancora a segno l'Italia, stavolta grazie alla staffetta Pegoraro-Mana. Al successo di Grosso nell'individuale, hanno fatto seguito quelle nel combinato di Graziano e Mana. Nulla da fare per Pegoraro e Zoia nei due progressivi, per Graziano e Grosso nel doppio tiro di precisione, e per Pegoraro-Mana nella staffetta.

Gli azzurri sono tornati a racimolare punti con la coppia Feruglio-Melignano, l'individualista Graziano e Grosso alle prese con il combinato. Al termine della giornata di sabato, Italia in vantaggio 33 a 25 per l'Italia, grazie ai tre successi di Mana da solista e Pegoraro e Graziano impegnati nel cerchio.

La domenica si è aperta favorevolmente per i colori azzurri, per mano delle coppie Feruglio-Melignano e Pegoraro-Zoia, di Graziano e Grattapaglia alle prese con l'individuale, e Grosso nel combinato. Dopo il successo di Feruglio nel tiro di precisione, le sconfitte della staffetta Pegoraro-Mana e di Zoia nel progressivo, per il 45-33 finale.

Questa la nazionale italiana scesa in campo a Biella: Daniele Grosso, Francesco Feruglio, Luca Melignano, Stefano Pegoraro, Alex Zoia, Matteo Mana, Luigi Grattapaglia, ed il biellese Gabriele Graziano.