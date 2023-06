Fratelli d'Italia, in arrivo la cena del tesseramento: presenti sottosegretario Delmastro e ministro Sangiuliano

La Federazione Provinciale di Fratelli d'Italia Biella come da tradizione organizza la “Cena del Tesseramento” nella suggestiva cornice del ristorante Cascina Era a Sandigliano. Oltre alla possibilità di rinnovare o sottoscrivere una nuova adesione si avrà l'opportunità di ricordare quanto sin qui fatto da Fratelli d’Italia e quello per cui continuare a battersi per il raggiungimento di altri obiettivi.

La cena è aperta a tutti e sarà in programma sabato 8 luglio alle 20. Ospiti della serata: l’Onorevole Andrea Delmastro, sottosegretario di Stato alla Giustizia, e Gennaro Sangiuliano, ministro della Cultura.

Per confermare la partecipazione: 370 3266502 o 347 2392189.