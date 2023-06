Piedicavallo, è tutto pronto per la Taroccata di Primavera (foto di repertorio)

A Piedicavallo è tutto pronto per la Taroccata di Primavera, in programma alle 14.30 di oggi, domenica 18 giugno. L'evento, realizzato da Pro Loco e Società degli Operai, avrà luogo nei locali della Società Operaia. Seguirà la cena presso la sede. Per info: 333.1842265.