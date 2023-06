Gusto al Centro in piazza Duomo, i sapori della tradizione sono protagonisti di BIS (foto di Mattia Baù)

I sapori e i prodotti della tradizione biellese sono gli assoluti protagonisti di BIS – Il weekend del gusto. L'evento, ideato da Fondazione Biellezza, si è svolto nel centro di Biella, con esplorazioni cultural-enogastronomiche sul territorio ed esperienze diffuse.

Grande interesse ha suscitato il mercato di Gusto al Centro, evento in programma oggi, dalle 10 alle 18, in piazza Duomo, promosso da Slow Food Travel Montagne Biellesi, Let Eat Bi e Consorzio Turistico Alpi Biellesi. Presenti diverse eccellenze enogastronomiche del territorio assieme a laboratori.