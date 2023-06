Grandi numeri a Cerrione per la 6 giorni di festa, Pro Loco: “Edizione 2023 oltre ogni aspettativa” (foto di Roberto Canova)

“Il bilancio è più che positivo, l'edizione 2023 ha superato ogni più rosea aspettativa”. Parola di Luigi Mantovan, presidente della Pro Loco di Cerrione, al termine della sei giorni di festa contrassegnata da concerti, sfide tra contrade, tornei sportivi e piatti gustosi della tradizione.

Come confermato dai presenti, l'evento di Cerrione sta diventando sempre più uno dei principali punti di riferimento della movida estiva biellese. Specialmente tra i giovani, che hanno fatto sentire la loro presenza, con grandi numeri registrati nelle serate musicali.

Inoltre, mai come quest'anno, le gare tra le 4 contrade sono state aperte ed equilibrate: alla fine, è arrivata una vittoria ex aequo per Piazza, Cerrione e San Benedetto, giunte a pari merito con 110 punti. Distante 10 lunghezze la compagine di Cortazza. Il palio dei bimbi, invece, è andato a Piazza.