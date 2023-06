Cossato ricorda il Maestro Sandro Tognatti con un concerto di clarinetti

Buona partecipazione a Cossato per il concerto di clarinetti in ricordo del Maestro Sandro Tognatti. L'evento si è tenuto ieri, 17 giugno, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta. Il coro, diretto dal Maestro Enea Tonetti, comprensivo di tutti i rappresentanti della famiglia dei clarinetti (dal clarinetto piccolo a quello contrabbasso) è nato sotto la guida dell'insegnante biellese mancato nel marzo 2021 all'età di 57 anni e per più di trent'anni docente al Cantelli. Attualmente è composto da ex allievi e non provenienti dalla classe del professor Roberto Bocchio, docente di clarinetto presso il Conservatorio di Novara.

L'Ensemble si è esibito in sedi prestigiose come il Museo Nazionale delle Terme di Diocleziano a Roma, alla presenza delle massime autorità dirigenziali del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dell'Alta Formazione Musicale. Nel 2021 il gruppo strumentale è stato intitolato a Sandro Tognatti, prematuramente scomparso e prende il nome di Coro di Clarinetti “Sandro Tognatti" del Conservatorio "Guido Cantelli" di Novara. Al concerto di ieri sera hanno partecipato alunni ed ex della classe di clarinetto dell’Istituto Comprensivo di Cossato (indirizzo musicale).

Commosso il sindaco Enrico Moggio: “Ho avuto il privilegio di conoscere personalmente il Maestro Sandro Tognatti, sempre con il sorriso sul volto, quando lo incontravo sapeva trasmettere positività ed ottimismo. Ricordarlo, ieri sera, non è stato semplice ma sapere che continua ad essere tra noi, protagonista della nostra comunità cossatese, con la sua musica e attraverso le iniziative che porta avanti la sua famiglia, mi riempie il cuore di gioia e di speranza per i giovani musicisti che cresceranno con gli insegnamenti di Sandro e di tutti quelli che sapranno proseguire la sua opera didattica e di diffusione della cultura musicale”.