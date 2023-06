Vigliano, scontro auto-motorino a mezzanotte in via Milano: un 48enne finisce al Pronto Soccorso (foto di repertorio)

Accertamenti in corso circa la dinamica del sinistro stradale avvenuto intorno alla mezzanotte di ieri, 17 giugno, in via Milano, a Vigliano Biellese.

A rimanere coinvolti un veicolo guidato da una 31enne della Valle Cervo e un ciclomotore con a bordo un 48enne. Proprio quest'ultimo è rimasto ferito nell'impatto e, una volta assistito dal personale sanitario del 118, è stato trasportato in codice giallo al Pronto Soccorso per le cure del caso.

Le sue condizioni di salute non sarebbero gravi. Sul posto anche la Polizia Locale per la viabilità e i Carabinieri per la raccolta dei rilievi.