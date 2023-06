Spinge un'anziana e le ruba la borsa al supermercato: arrestato dalla Polizia

Una giovane coppia nota alle forze dell'ordine è finita in manette per il reato di rapina in concorso.

I fatti sono avvenuti nella tarda mattinata di ieri, 17 giugno, all'interno di un supermercato della provincia biellese: stando alle prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe spinto un'anziana per impadronirsi della sua borsa e, dopo averla sottratta, si è dato alla fuga sotto lo sguardo sbigottito di passanti e clienti.

In sua compagnia, una donna che, nella confusione generale, avrebbe fatto da diversivo. Sul posto, è intervenuta la Polizia che, in breve tempo, ha individuato e bloccato il duo in prossimità del quartiere Villaggio La Marmora. Per domani è disposta l'udienza di convalida davanti al Gip.