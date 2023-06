Miagliano, capriolo finisce in un canale. Un residente lancia l'allarme: “Venite, è in difficoltà” (foto di repertorio)

“Un capriolo è finito in un canale. Si trova in difficoltà, accorrete”. Sembra che sia stata questa la richiesta di aiuto, giunta al numero di emergenza unica ed effettuata da un residente che ha assistito in prima persona alla scena.

Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco per le operazioni di recupero dell'animale. In seguito, è stato affidato alle cure del personale preposto. Il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio di oggi, 18 giugno, a Miagliano.