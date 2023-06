La fake news della neonata trovata morta in un cassonetto 'ha colpito' anche a Biella

Per quanto il ‘phishing’ (tipologia di truffa online il cui nome deriva dalla variazione di fishing, ovvero pescare, con riferimento alle ignare vittime viste come pesci presi all’amo) sia di per sé una tipologia di reato particolarmente vile, probabilmente il ‘grado zero’ di bassezza e squallore è stato toccato dagli autori di un raggiro che trae spunto da una tragica vicenda reale.

Ovvero il rinvenimento, risalente allo scorso 28 aprile, del corpo senza vita di una neonata rinvenuta a Milano. Una immane tragedia che, dimostrando totale amoralità, gli autori della truffa online ‘usano’, adattando di volta in volta il contenuto alle varie zone d’Italia, per attirare le loro vittime.

Non ha fatto eccezione Biella, Asti e altre città vicine e fuori provincia dove, stando alla fake news opportunamente celata facendosi impropriamente scudo della comprovata credibilità dell’Ansa (principale agenzia di stampa italiana e tra le più importanti del mondo), sarebbe stata rinvenuta una neonata “trovata morta in un cassonetto per i vestiti usati”.

“La telecamera urbana – si legge ancora nella fake news, condivisa in alcuni gruppi Facebook locali – ha registrato l’evento in cui una giovane donna getta un neonato nel cestino della biancheria usata, la polizia sta cercando una donna il cui volto è visibile al 25° secondo della registrazione… [18+] Riconoscete la donna nel video? Aiutateci a trovarla!”.

Seguito dall’anteprima di quello che, ad uno sguardo distratto, potrebbe sembrare il disclaimer (ovvero l’esonero di responsabilità da parte del sito) che è necessario sottoscrivere prima di visionare un video dai contenuti che possono destare turbamento. In realtà, chi in preda a legittima indignazione cliccasse sul link, verrebbe indirizzato a un sito realizzato ad hoc per carpire dati personali agli ignari utenti.

L’invito che rivolgiamo a voi lettori è, pertanto, di fare sempre e solo affidamento a notizie riportate da Testate giornalistiche di comprovata serietà, oltre naturalmente a non condividere in alcun caso notizie di non comprovata autenticità.