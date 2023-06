Gaglianico, 48enne investito da un'auto: in prognosi riservata all'ospedale (foto di repertorio)

È in prognosi riservata per un probabile trauma cranico il 48enne travolto in pieno da un'auto guidata da un biellese di 56 anni .

È accaduto ieri sera, 17 giugno, a Gaglianico. Sul posto, oltre ai Carabinieri, anche i sanitari del 118 che hanno prestato la prima assistenza al malcapitato, poi trasportato in ospedale per le cure del caso. Le indagini sono affidate ai militari dell'Arma che hanno posto sotto sequestro il mezzo.