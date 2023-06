Anziano trovato senza vita in casa, tragedia a Biella

Tragedia a Biella. Stando alle prime informazioni raccolte, un uomo di circa 85 anni è stato rinvenuto senza vita all'interno del suo alloggio. La drammatica scoperta è avvenuta nella mattinata di oggi, 18 giugno, a Biella.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco e alla Guardia di Finanza, anche i sanitari del 118 che ne hanno constatato la scomparsa. Sono in corso gli accertamenti di rito per stabilire le cause del decesso. Molto probabilmente si tratterebbe di una morte attribuibile a cause naturali.