Graglia, al Monastero Buddhista iniziano gli incontri di meditazione

Domenica 25 giugno presso il Monastero Buddhista Mandala Samten Ling di Graglia Santuario iniziano gli incontri gratuiti di meditazione. L’appuntamento, aperto ai singoli ma anche alle famiglie, prevede una mattinata di pratica suddivisa in due momenti: ore 10-11, lezione di meditazione sotto la guida di esperti Maestri. Ore 11-12.30, chi lo desidera può assistere o partecipare alla tradizionale Puja di buon auspicio, celebrata per generare energie positive da inviare a tutti gli esseri che soffrono e per promuovere la pace nel mondo.

L’iniziativa entra nel calendario delle regolari attività del Monastero e vuole offrire a tutti un momento di distensione e serenità in un ambiente spirituale che apre i cuori e le menti, definito, a buona ragione, “Il luogo del risveglio interiore”. Per ragioni organizzative è gradita una conferma di partecipazione alla segreteria. Telefono e WhatsApp: +39 3714850044 E-mail: coordinamento@mandalasamtenling.org Sito web: www.mandalasamtenling.org