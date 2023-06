Bella iniziativa a Viverone, una giornata di raccolta rifiuti dalle acque del Lago

Nei giorni scorsi Bass Fishing Piemonte e Carpfishing hanno unito le forze per una benemerita attività di raccolta rifiuti nelle acque del lago di Viverone. “Entrambe queste associazioni operano nel lago per l'attività di pesca sportiva – si legge nel post del comune di Viverone - Raccolte grandi quantità di rifiuti ammassati in più punti, che il Comune andrà a raccogliere per il conferimento in discarica. Il sindaco ha ringraziato a nome dell'amministrazione comunale tutti questi ragazzi che ripetutamente intervengono per assicurare la pulizia del nostro lago e sempre nei giorni festivi. Grazie al consigliere Mauro Busca per il coordinamento dell'attività”.