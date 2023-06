Non è mai solo un gioco, arriva il progetto con le scuole: ecco tutti i paesi del Biellese coinvolti

Mongrando (come comune capofila) insieme a Benna, Candelo, Cavaglià, Occhieppo Inferiore, Pettinengo, Ponderano, Sandigliano, Verrone e Vigliano Biellese (tutti paesi aderenti all’associazione nazionale di Avviso Pubblico) si sono aggiudicati un contributo di 15mila euro grazie alla partecipazione al Bando predisposto dal Dipartimento “Patologia delle Dipendenze” SC Servizio Di pendenze Ser.D. di Collegno (TO) in virtù del Piano Regionale Piemontese Gioco d’Azzardo Patologico.

Il progetto presentato “Non è mai solo un gioco” sarà realizzato attraverso il coinvolgimento di alcune classi delle scuole secondarie di I° grado Biellesi, grazie alla compartecipazione degli Istituti Comprensivi di Mongrando, Gaglianico, Candelo-Sandigliano, Pettinengo e Vigliano Biellese.