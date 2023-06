Il Piemonte oltre quota 250mila donazioni di sangue, meglio del pre Covid

Ail, Avis e Fidas in campo per chiedere sangue. Succede in piazza Arbarello il 17 e 18 giugno, con una serie di attività per coinvolgere e sensibilizzare la cittadinanza verso le donazioni. L'evento si chiama "To get life" e avrà una coda il 21 giugno, con un congresso al Museo del Risorgimento di Torino.

"Donare il sangue è tra le cose più importanti che possiamo fare e dobbiamo comunicarlo - dice il vicepresidente della Regione, Fabio Carosso - perché dobbiamo essere autonomi sia per il sangue che per il plasma. Ecco perché un evento come quello del 17-18 e 21 giugno può essere fondamentale per avvicinare le persone alla pratica delle donazioni".

Il Piemonte, numeri alla mano, è una delle regioni più attive in questa attività di donazione: se ne contano oltre 250mila ogni anno, dato che supera quello pre pandemico del 2019 (erano a circa 237mila). I donatori sono 112mila, mentre sono 18 i centri trasfusionali. Durante il Covid il calo era stato del 4-5%, ma soprattutto per le diverse attività cui venivano chiamati medici e infermieri.

"Un anno fa abbiamo avviato il progetto pilota che ci ha fatto aumentare del 5,4% le donazioni di sangue, anche se col plasma rimaniamo con qualche difficoltà, ma abbiamo scongiurato lo scenario di arrivare nel 2027 in parità tra domanda e riserve e abbiamo invertito la tendenza - aggiunge l'assessore regionale alla sanità, Luigi Genesio Icardi -. Abbiamo anche aperto un bando per trovare medici trasfusionali, così come è partito il percorso formativo per infermieri trasfusionali".

Al 31 maggio, inoltre, l’invio di plasma per emoderivati ha segnato un +8,2% rispetto al 2022, con l’obiettivo di incrementare la raccolta di 1700 chili su base regionale nel 2024.