Auguri Ti Aiuto Io, a Candelo si festeggiano i 20 anni: oltre 200 i partecipanti FOTO

E' stato un successo di partecipazione e gioia la festa del ventennale dell'Associazione Ti Aiuto Io ODV, svoltasi ieri a Candelo presso il salone polivalente. Più di 200 partecipanti nel corso dei vari momenti della giornata partita alle 16 con laboratori per bambini e ragazzi nell'area all'aperto resa completamente libera per l'occasione.

Momento clou è stata la serata che ha ripercorso con testimonianze e video la storia dei 20 anni dell'Associazione che ha nella sua mission quella di valorizzare il ruolo delle persone con disabilità nella nostra società, attraverso attività di Integrazione e Sensibilizzazione. Grazie ai progetti realizzati, dal Parco dell'Albero d'Oro, al Vino del Sorriso per arrivare alle Jolette e bici-carrozzina Ti Aiuto Io ha creato una rete di partner sul territorio biellese e non solo di più di 250 persone che ruotano attorno alle varie attività.

Tanti i rappresentanti delle istituzioni, sia locali con il sindaco Paolo Gelone, gli ex sindaci, la consigliera provinciale Gabriella di Lanzo e l'assessore al comune di Biella Davide Zappalà, sia nazionali con il sottosegretario alla Giustizia Onorevole Andrea Delmastro Delle Vedove e l'assessore regionale Elena Chiorino. Oltre ai soci di Ti Aiuto Io erano presenti gli amici e partner di Anffas, Tantintenti, Domus Laetitiae, Centro Don Franco Picco Giovanni XXIII, COE_Alma de Colores, Casa di Dilva, Centro Diurno Cossato, Ass. Cresco: tutti con la consueta vitalità ed energia. C’è stato spazio anche per un collegamento in videoconferenza in diretta con il Guatemala con gli amici e partner di NOE_Alma de Colores nonché del racconto di come è nata l'ultima etichetta del Vino del Sorriso in una missione in Kenya, grazie all'associazione Cresco di Valdilana.

La serata si è conclusa con l'apericena etnico, la torta del ventennale decorata a mano dai volontari e la musica sempre ricca di energia degli amici storici Francesco e i Blue Dream. E i prossimi passi? I festeggiamenti del ventennale non finiscono qui: a settembre è prevista la festa al Parco dell'Albero d'oro e in ottobre la Cena del Sorriso.