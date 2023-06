Auguri Alpini, a Tollegno due giorni di festa per i 90 anni del gruppo (foto dalla pagina Facebook di ANA Biella)

Nutrita partecipazione a Tollegno per la due giorni di festeggiamenti del 90° anniversario di fondazione degli Alpini. La manifestazione si è aperta venerdì sera, con uno spettacolo itinerante curato dalla compagnia Storie di Piazza e apprezzato dal numeroso pubblico, definito dai più “toccante e profondo”.

Ieri, invece, alla tradizionale cerimonia dell'alzabandiera è seguita la sfilata per le vie del paese fino alla chiesa parrocchiale sulle note della Fanfara Alpina di Pralungo. Presenti più di 30 gruppi delle penne nere, assieme alle forze dell'ordine, la direzione sezionale di Biella (con il presidente Marco Fulcheri) e i rappresentanti delle amministrazioni comunali di Tollegno, Miagliano, Andorno Micca, Campiglia Cervo, Pralungo, Piatto, Tavigliano e Sagliano Micca.

Dopo la Santa Messa, nuova deposizione della corona d’alloro in piazza San Germano e al cippo in piazza Alpini d'ltalia, con sfilata e aperitivo finale in sede. La giornata si è poi conclusa con la cena presso la palestra comunale: oltre 140 i commensali seduti a tavola, tra cui il primo cittadino Pier Giuseppe Acquadro.