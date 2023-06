Quando un viaggio è anche esperienza di vita

Riceviamo e pubblichiamo:

“Un viaggio che è esperienza di vita.

Siamo entusiasti di condividere il racconto del nostro viaggio a Ischia, un'isola incantevole nel golfo di Napoli. Un'avventura targata Kibo viaggi e affinata dalla sapiente guida di Cinzia Ferrero in loco. Il viaggio è iniziato con il ritrovo alla stazione di Biella San Paolo in direzione Milano Centrale per poi arrivare in treno a Napoli e successivamente in traghetto.

Appena siamo sbarcati, abbiamo subito avvertito l'atmosfera rilassante e l'energia positiva dell'isola. Abbiamo deciso di alloggiare in un elegante e accogliente hotel vicino al mare. Una volta sistemati, abbiamo deciso di esplorare la città di Ischia Porto, la principale località dell'isola, e ovviamente ci siamo fatti coccolare dalle terme

Durante il nostro soggiorno, abbiamo anche fatto una passeggiata lungo la famosa "Spiaggia dei Maronti", una delle più lunghe dell'isola. Abbiamo affittato delle sdraio e ombrelloni e abbiamo passato una giornata intera a prendere il sole e a fare il bagno nelle acque turchesi. Il nostro viaggio a Ischia è stato un'esperienza indimenticabile. Abbiamo apprezzato la bellezza naturale dell'isola, la sua storia e la sua cucina deliziosa. È il luogo perfetto per rilassarsi e rigenerarsi. Consiglio vivamente a chiunque di visitare Ischia e scoprire tutto ciò che ha da offrire.

Insomma un viaggio che è esperienza di vita”.