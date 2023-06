Vaglio Pettinengo: la Pro Loco compie 50 anni e festeggia facendo dei regali alla comunità

Per lasciare un’importante e duratura traccia dei primi cinquanta anni di attività, con il titolo MURALES DI COMUNITA’, la Pro Loco di Vaglio Pettinengo ha realizzato nell’ultimo anno una importante opera di miglioramento estetico, ambientale e culturale della borgata dove ha sede.

Si tratta di tre interventi collegati tra di loro e posti tra la sede della Pro Loco e la piazza Vaglio dove si trova la chiesa parrocchiale: un nuovo giardinetto pubblico, il restauro dell’antica facciata porticata a fronte della sede e soprattutto la realizzazione di due grandiosi murales in acciaio che raccontano le origini e i valori di questa comunità.

Il giardinetto ha una superficie di circa 150 mq, dove sono state piantate azalee, rododendri, aceri, oleandri, ed altre varietà. La facciata ristrutturata è caratterizzata da sei arcate in mattoni a vista; i murales raggiungono i 25 metri lineari, un’altezza fino a 3,50 mt, per un totale 50 mq, in acciaio per le scritte e corten per i disegni. L’insieme degli interventi ambientali, delle opere murarie e delle strutture in acciaio tagliate a laser assommano a circa 33.500 €, interamente sostenuti dalla Pro Loco di Vaglio Pettinengo. Il Comune di Pettinengo è poi intervenuto per la sistemazione delle cunette e degli asfalti sulle strade interessate dagli interventi Cinquant’anni di attività per una Pro Loco sono un traguardo importantissimo e stanno a significare che più generazioni si sono succedute e sono tuttora impegnate, a livello volontario, a favore di questa piccolissima comunità.

Il modo migliore per rendere merito a questo lavoro non poteva essere che quello di rendere ancora più bello e accogliente il paese, con l’inserimento di un’opera d’arte murale, di un nuovo giardinetto e di una ristrutturazione estetica di una struttura prospiciente la via principale.

Nella stessa area sono presenti altre importanti opere, restaurate come i grandi graffiti di inizio Novecento ai quali si ispirano i murales, l’orologio solare e la tavola panoramica. Come recitano le scritte dei murales, Vaglio Pettinengo è terra di pastori, di boschi di castagni ma soprattutto di “donne e uomini, costruttori nel tempo della nostra comunità”. A loro è dedicato questo lavoro.

La cerimonia di inaugurazione delle opere realizzate sarà sabato 1° luglio alle ore 18 a Vaglio Pettinengo, piazza Luigi Vaglio (piazza della chiesa) con il seguente programma: Ore 17, Santa Messa in ricordo dei soci defunti, ore 18, concerto della corale Schola Cantorum di Bioglio, ore 19, cerimonia di inaugurazione e ore 20, aperitivo e stuzzichini per tutti i presenti offerto dalla Pro Loco.