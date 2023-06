Torna il torneo dei calci di rigore del Rotaract Biella

Il Rotaract Club di Biella organizza in data 25 giugno un torneo di calci di rigore, evento sportivo dedicato non solo a giovani e sportivi, ma aperto a tutta la cittadinanza biellese. Dopo il successo della prima edizione i soci si sono ripromessi di riorganizzarlo, sempre presso il campo sportivo di Corso 53esima Fanteria.

Proprio come lo scorso anno, l'evento sarà dedicato totalmente a fini benefici e tutto il ricavato verrà devoluto all'associazione "Scialis", la quale opera in prima linea nel cercare di permettere a ragazzi con disabilità uditive di avvicinarsi al mondo dello sport in un clima di fiducia ed entusiasmo, andando incontro a quelli che sono stati i valori cardine del presente anno sociale, ovvero l'inclusione a tutti i livelli delle persone con disabilità. La composizione della squadra deve essere di: 5 giocatori (tira anche il portiere) / 6 max.

Domenica 25 giugno il ritrovo è alle 10 presso il Campo sportivo di Corso 53esima Fanteria, con inizio gare alle 10.30. Modalità di gioco: gironi + tabellone eliminazione diretta, con premi (1°, 2° e 3° classificati) e speciali al miglior tiratore nella gara "Iceman". La chiusura delle iscrizioni è in programma per giovedì 22 giugno. Per informazioni contattare i seguenti numeri: 333 2520279 o 347 0701912. In caso di maltempo l'evento sarà rimandato.