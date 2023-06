Treni, il PD: “Perchè la destra ha snobbato il progetto elettrificazione?”

Nel 2016 enti locali, istituzioni pubbliche e private del territorio firmarono un impegno con il versamento di una cifra importante, circa 150 mila euro, per un primo progetto di elettrificazione linea ferroviaria Biella-Santhià. Il Partito Democratico, allora, era al governo della Città di Biella e della Provincia, della Regione Piemonte e dell'Esecutivo nazionale.

Al termine dell'iter burocratico, da Roma furono stanziati ben 12 milioni di euro per la realizzazione dell'intero progetto...Finalmente, sembrava che il sogno trentennale potesse concretizzarsi e diventare realtà!

Oggi, a distanza di quasi dieci anni, ci si chiede per quale motivo la destra, che vanta politici biellesi in tutte le sedi istituzionali, abbia snobbato un progetto così importante per il territorio, lasciando di fatto cadere le speranze di sviluppo che intorno a quel progetto si erano coagulate.

Quale futuro ci aspetta? Qualcuno, tra le fila di chi governa a livello locale e regionale ha intenzione di rimettere mano a quel lavoro congiunto, pubblico-privato, che voleva portare il Biellese fuori dallo storico isolamento che lo marginalizza rispetto all'asse Torino-Milano (e non dimentichiamo che l'idea iniziale era quella di elettrificare anche la tratta Biella-Novara)?

Per provare a fornire qualche risposta ai quesiti poc'anzi enunciati, il PD Biellese ha organizzato un incontro dal titolo “Il treno PERSO”, che si terrà lunedì prossimo 19 giugno (alle 20.30) presso il Salone Biella Domani in via Trieste 41, a Biella.

Parteciperanno alla serata in qualità di relatori: Rinaldo Chiola, Segretario provinciale PD Biellese; Paolo Rizzo, Consigliere comunale e provinciale; Sergio Farassini, Architetto; Federico Ferrara, Responsabile regionale Trasporti PD Piemonte.

La serata è ad ingresso libero, ed è aperta a chiunque abbia a cuore il bene e lo sviluppo del nostro Biellese.