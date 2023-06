Sabato 24 giugno inizia la stagione di Woolscape alla Manifattura Lane di Borgosesia

Raccontare la storia industriale attraverso una coinvolgente e “leggera” drammatizzazione teatrale: unitamente a mostre, pubblicazioni e convegni, è questo uno dei modi con cui il DocBi-Centro Studi Biellesi da qualche anno fa divulgazione sui temi del patrimonio industriale. Tutto ciò è reso possibile dal sodalizio con la compagnia Ars Teatrando di Biella che si è strutturato e rafforzato nel tempo. Si è iniziato con gli spettacoli dedicati alla figura di Giuseppe Ubertini e al tema del lavoro minorile nelle fabbriche allestiti nei saloni della “Fabbrica della ruota” per poi passare, da sette anni a questa parte, a “Turno di notte”, la suggestiva passeggiata notturna sul sentiero operaio che scende dal Rifugio La Sella alla “Fabbrica della ruota”. Lungo il percorso, in radure a fianco del sentiero, gli attori di Ars Teatrando mettono in scena quattro quadri che trattano di situazioni e tematiche ispirate alla cultura di fabbrica.

Sulla scorta di queste esperienze, all’interno della prima fase del Progetto Woolscape, finanziato dalla Compagnia di San Paolo e finalizzato alla valorizzazione del paesaggio biellese anche in prospettiva turistico-culturale, il DocBi ha proposto l’anno scorso al pubblico locale e ai turisti provenienti da fuori la visita all’allestimento del percorso virtuale Biella-Borgosesia, avvalendosi di filmati, pannelli, ingrandimenti fotografici ma soprattutto, anche in questo caso, della guida teatralizzata di attori di Ars Teatrando.

Il modello narrativo è stato infine ripreso ad inizio marzo di quest’anno per i 150 anni della Manifattura Lane Borgosesia. In due giornate di apertura, nel cortile principale e nei locali di rappresentanza storici, Ars Teatrando ha messo in scena cinque quadri che hanno raccontato la storia della grande azienda borgosesiana.

La seconda fase del progetto Woolscape propone per l’estate e l’autunno 2023 un nutrito pacchetto di iniziative che spaziano dalle visite teatralizzate alle mostre, dai workshop alle visite esperienziali. Benché Borgosesia non sia in territorio biellese, essa e la Manifattura Lane Borgosesia rappresentano la porta d’ingresso alla Strada della Lana, l’itinerario che collega la Valsesia, terra di antichi mercati lanieri e di insediamenti tessili di prima grandezza (la stessa Manifattura, il lanificio Loro Piana ecc.), alla Serra, passando per le valli orientali e centrali del distretto biellese, dove, sui rilievi prima e lungo i torrenti poi, è nata, cresciuta e consolidata la tradizione industriale laniera.

Sabato 24 giugno inizia dunque la stagione di Woolscape alla Manifattura Lane di Borgosesia. A gruppi di una ventina di persone alla volta, i visitatori potranno visitare il cortile principale dell’azienda e i locali che ospitano gli antichi uffici e le sale di rappresentanza. Due personaggi “misteriosi”, interpretati da Sofia Parola e Frankino Bertuzzi, introdurranno i visitatori alla storia della Manifattura che, fondata dai fratelli Antongini nel 1850 e in seguito guidata per decenni da Giuseppe Magni e da suo figlio Franco, è stata infine rilevata e rilanciata dal gruppo Zegna Baruffa nel 1974. Nel pomeriggio sono previste quattro visite con partenza dal portone principale della Manifattura. Orari: 15,00; 15;45; 16,30; 17,15.

L’ingresso è libero e gratuito ma, per organizzare i gruppi, è consigliata la prenotazione chiamando in ore mattutine lo 015 766221 oppure scrivendo una mail a fabbricadellaruota@gmail.com.