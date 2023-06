Al cinema Verdi di Candelo “C’era una volta in Italia – Giacarta sta arrivando”

Il 20 giugno alle 21 l’Anpi Valle Elvo e Serra “Pietro Secchia” e le associazioni Nuovi Equilibri Sociali Ivrea-Biella e Nuova Direzione proporranno al Cinema Verdi di Candelo la proiezione del docufilm “C’era una volta in Italia – Giacarta sta arrivando”, con la presenza dei registi Federico Greco e Mirko Melchiorri. Un film importante, che segue il successo di PIIGS degli stessi registi, e che racconta una vicenda paradigmatica dello sbando in cui si trova ormai la sanità italiana.

“Cariati è uno sperduto paesino della Calabria affacciato sullo Jonio. La sanità pubblica è ridotta al lumicino da decenni di tagli al bilancio e privatizzazioni. Con il Piano di rientro è stato chiuso anche l’ultimo ospedale della zona: uno dei 18 ospedali cancellati nel giro di una notte in tutta la Calabria. Un manipolo di ribelli di ogni età decide di protestare come nessuno ha mai osato fare, occupando l’ospedale con l’obiettivo di ottenerne la riapertura. Nel frattempo alcuni dei più importanti intellettuali, medici, esperti e attivisti italiani e internazionali come Roger Waters, Ken Loach, Gino Strada, Vittorio Agnoletto Jean Ziegler, ci svelano le vere responsabilità locali e globali dell’attacco alla salute pubblica, e sostengono la lotta di Cariati.” Anpi Valle Elvo e Serra “Pietro Secchia”, Nuovi Equilibri Sociali, Nuova Direzione