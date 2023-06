A Suoni in Movimento Nicolò Paganini incontra Franz Liszt

Prosegue il viaggio con i compositori italiani in calendario per la rassegna Suoni in Movimento che, per la sua edizione 2023, è intitolata Concerto italiano.

Domenica 25 giugno il focus sarà su Paganini e Liszt con un appuntamento dall’emblematico titolo di Le pop star prima del pop a raccontare un grande successo artistico e di pubblico di questi due Maestri, sia autori che interpreti, disegnando un vero e proprio fenomeno pop ante litteram per i suoi tempi.

A Netro, presso il Centro di Documentazione sulla Lavorazione del Ferro, Elena Ballario al pianoforte e Piercarlo Sacco al violino proporranno alcuni dei brani più rappresentativi: dai Capricci di Paganini che con il suo virtuosismo ha rivoluzionato per sempre il suono del violino ad alcuni fra i più significativi Studi e riletture d’opera di Liszt, personaggio dalla vita densa e avventurosa nonchè il pianista più celebre e virtuoso dell’Ottocento. A ripercorrere con il pubblico e con gli interpreti questo successo il racconto degli attori di Storie di Piazza che aiuteranno gli spettatori ad immaginare la storia di due vere e proprie star con seguito di fans deliranti e folle entusiaste.

Il concerto sarà anticipato alle 15,30 dalla visita guidata al Centro di Documentazione della Lavorazione del Ferro di Netro, un affascinante spazio di archeologia industriale che raccoglie la documentazione sull’attività delle storiche Officine Rubino ma anche i campionari che rimandano alle pratiche locali delle regioni cui erano destinati, e a macchinari, disegni e manuali tecnici che testimoniano l'evoluzione dei sistemi di lavorazione.