A Muzzano Solstizio d'estate con “Vocinsieme”, Ospite “Out of Time”

A Muzzano rassegna del Gruppo Corale “Vocinsieme” di Graglia sabato 24 giugno alle 21 nella chiesa parrocchiale di San'Eusebio. Ospite della serata “Out of Time” .

“Vocinsieme” è nato nel dicembre del 2005 a Graglia, da coristi già attivi nel ricco panorama Biellese e sotto la direzione del maestro Alessandro Oliaro.

Dopo un periodo iniziale di assestamento (dagli 11 coristi iniziali si è passati a 14 con l’inserimento di alcune giovani voci) il gruppo esordisce nella primavera del 2008; in seguito si è stabilizzato sugli attuali 9 elementi che nel 2020 hanno festeggiato, in sordina causa covid, i primi 15 anni.

L’attività del Vocinsieme è caratterizzata da un approfondimento delle possibilità e delle capacità vocali dei coristi, sia singolarmente che nel suono d’assieme, e da una ricerca sugli aspetti interpretativi dei brani. Il repertorio, inizialmente costituito da brani popolari della tradizione italiana, nell’ultimo periodo si è ampliato spaziando nel genere e nei vari periodi musicali, sia italiani che stranieri, armonizzandoli per voci maschili.

Anche quest’anno eseguirà parecchi brani inediti. Ospite sarà un gruppetto femminile, “Out of Time”, una piccola formazione corale dove si alternano nelle voci contralte e soprane, alle quali si inserisce il loro direttore, il Maestro Simone Hopes, come tenore / basso. “Out of Time” è coscritto dei “VocInsieme” in quanto sono entrambi nati alla fine del 2005. Il loro repertorio spazia dal sacro, al tradizionale, al popolare, spiritual, pop e musica leggera. Insomma, per tutti i gusti.