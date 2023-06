Incidente a Vercelli. Una donna, impegnata in un lancio con il paracadute, è atterrata male, restando ferita. Sul posto i sanitari del 118 che l'hanno soccorsa e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea dove è stata ricoverata in codice giallo. La dinamica dell'incidente non è al momento nota: la donna coinvolta ha 44 anni.