Raffica di furti nel comune di Viverone a danni di alcuni ristoranti. Stando alle prime ricostruzioni, i malviventi hanno forzato porte e finestre laterali e portato via palmari degli ordini, mance in monetine (circa 10 euro), denaro contante (circa 400 euro in totale), una console da dj e diverse bottiglie di vino. In un locale ben 20. Le indagini sono affidate ai Carabinieri.