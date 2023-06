Escursionista di 60 anni si infortuna all'Alpe Muanda, scatta l'allarme in alta Valle Elvo

È stata portata in codice giallo all'Ospedale degli Infermi di Ponderano l'escursionista di circa 60 anni rimasta infortunata all'Alpe Muanda.

L'allarme è stato lanciato nel primo pomeriggio di oggi, 17 giugno, in prossimità dell'Alpetto Superiore, tra l'alta valle dell'Elvo e la conca di Oropa: stando alle prime ricostruzioni, la donna stava scendendo dal sentiero in compagnia di altre persone quando, all'improvviso, è ruzzolata a terra; nella caduta, avrebbe riportato alcuni traumi in diverse parti del corpo.

Sul posto è intervenuto il Soccorso Alpino, insieme al servizio regionale dell'elisoccorso piemontese, per l'assistenza e il trasporto al nosocomio del capoluogo.