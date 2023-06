Danni alla parte anteriore del mezzo ma nessun ferito nel sinistro avvenuto alle 8 di ieri, 16 giugno, nel comune di Occhieppo Inferiore.

A causare l'incidente un animale selvatico, spuntato in mezzo alla strada improvvisamente e travolto dall'auto in corsa. In seguito, ha fatto perdere le sue tracce nella boscaglia vicina. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi del caso.