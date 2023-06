"Sport che Val(l)e", a Occhieppo Inferiore tre giorni di sport, musica ed attività creative

Un evento organizzato dall'ASD Valle Elvo in collaborazione con il Comune di Occhieppo Inferiore e patrocinato dall'Unione Montana Valle Elvo e dallo stesso Comune di Occhieppo Inferiore.

Manifestazione che partirà venerdì mattina con il palio dei centri estivi (Occhieppo; Sordevolo; Pollone; Muzzano, Netro e Graglia; Camburzano, Mongrando, Sala Biellese, Cerrione) e che si chiuderà domenica sera con il concerto della band Radio Rock presso la piazza del Polivalente.

Tanti gli appuntamenti in programma come specificato da volantino e un menù accattivante per deliziare i tanti partecipanti.

"Un programma molto intenso e concepito per coniugare sport e divertimento - dichiara la Sindaca Monica Mosca - con tante iniziative ricreative, sportive, aggregative e musicali gratuite che animeranno i tre giorni. Per noi il valore formativo dello sport è essenziale e questo evento è l’esempio di un legame importante tra l’istituzione comunale e le associazioni sportive. Lo sport forgia il carattere, insegna a costruire il successo con la fatica e previene attraverso il divertimento e l'aggregazione, diversi tipi di disagio sociale, quindi quando la Valle Elvo Calcio ci ha proposto questo evento abbiamo offerto fin da subito la nostra collaborazione mettendo a disposizione strutture, spazi verdi, personale e volontari e un contributo economico che sarà elargito a fine manifestazione".

L'attenzione però è anche rivolta all’ambiente pertanto saranno utilizzati materiali biodegradabili e con vuoto a rendere; l’evento vedrà anche dei momenti dedicati alla solidarietà, con lo scopo benefico di aiutare le persone dell’Emilia Romagna colpite dall’alluvione.

Roberto Favario, Presidente dell’Unione Valle Elvo: "ringrazio la società Valle Elvo Calcio per avere organizzato questa bellissima manifestazione e per tutte le attività che svolge sul territorio coinvolgendo tante altre associazioni sportive rendendo così il nostro territorio più ricco, piú vivo è sicuramente più vivibile. Ringrazio altresì i Comuni che garantiscono campi, palestre e centri di ausilio alle attività sportive per i giovani della valle. Alla cerimonia di apertura di venerdì avrò il piacere di consegnare a nome di tutto il territorio un riconoscimento alla Società calcistica per il grande lavoro svolto e per la recente promozione in prima categoria".

Il Presidente Guido della Rovere Presidente della Valle Elvo Calcio: "ringrazio le amministrazioni che hanno creduto nel progetto supportando la società, una società che non ha intenzione di occuparsi solo di calcio, anche se per noi il calcio è vita, ma intende promuovere anche momenti ricreativi e sociali come questo in programma nella nostra Valle. Sicuramente è una scommessa che speriamo di vincere e che questo e altri eventi diventino date importanti per tutto il territorio".

Il programma dell'evento è stato curato anche da Stefano Vitale responsabile delle attività di base della società calcistica il quale afferma "questa iniziativa coinvolge tutte le fasce di età, a partire dai più piccolini come i bambini della scuola dell’infanzia con la fiera dello sport e il palio dei centri estivi che vedrà coinvolti più di 650 bambini oltre a tante altre attività amatoriali dalla camminata/corsa non agonistica, al calcio tennis, alla pallavolo e un torneo di calcio che vedrà impegnate tante squadre di tutta la Regione. Insieme alle attività di intrattenimento e spettacolo l’evento Sport che Val(l)e rappresenta un evento capace di intrattenere e coinvolgere".

Un ringraziamento va a tutti i volontari comprese le pro loco e le altre associazioni che collaborano all'evento.