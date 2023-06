Social e Bon Ton, come commentare sui social: esiste un confine tra dire la tua ed essere maleducati?

Diciamocelo, ad ognuno sarà capitato almeno una volta di pensare a come sarebbe stato bello essere invisibili, ascoltare cosa dicevano di noi e se non ci piaceva assestare uno scapellotto, ecco, per alcuni pare i social rappresentino questo sogno e da dietro a una tastiera menano fendenti a destra e a manca.

Se in ogni nostro atto quotidiano applichiamo stile e bon ton, possiamo distinguerci, pur facendoci rispettare, difendere le nostre idee e perché no, anche modificarle in parte, se ci attiviamo in una discussione propositiva.

Il bon ton che nei social network viene definito netiquette, ci aiuta anche in questo settore fornendoci suggerimenti. Iniziamo Togliamo di mezzo l’idea che dall’altra parte ci sia un essere indistinto dotato solo di 10 dita atte a digitare, dall’altra parte c’è un essere umano che come noi ha le sue idee, la sua vita, i suoi principi e anche le sue giornate che possono essere più o meno buone ed ecco la prima regola: non attacchiamo la persona, discutiamo il contenuto.

Lo scrittore francese Paut Valery disse: “Chi non può attaccare un ragionamento, ne attacca l’autore”, basta ricordare questo per riportare una conversazione entro limiti accettabili perché chiunque si senta attaccato in prima persona tende a reagire scompostamente, applicando il bon ton possiamo riportare il colloquio alla compostezza e ragionare sui contenuti. Prima di rispondere, leggiamo con molta attenzione.

Spesso sui social tendiamo ad applicare la lettura veloce e di in una frase leggiamo 3 parole delle 30 che la compongono, se quelle 3 parole ci urtano, scatta la reazione, a volte una reazione che non ha nulla del bon ton, fermandoci a rileggere, ci accorgeremo come molte volte stavamo per mandare a stendere qualcuno che era invece disponibile, pur non essendo d’accordo con noi, a una discussione civile e pacata. Mi è accaduto spesso di scoprire che alla fine le idee coincidevano in larga parte e partendo da un commento sotto ad un mio post che avrebbe potuto creare uno scontro, mi sono ritrovata a rivalutare l’opinione dell’emittente.

Anche sui social esistono luoghi diversi che devono ospitare stili diversi, se siete su una pagina che parla di lavoro i commenti tollerati su normali profili di Facebook, non potranno essere esibiti e dovrete scrivere in modo più formale e coerente. Ricordiamo sempre che la nostra reputazione passa anche attraverso i social eviteremo così di fare brutte figure. Infine, se ci troviamo di fronte a un odiatore di professione che insulta o scrive parolacce, non rispondete, sui social, come nella vita, non siamo obbligati a frequentare proprio tutti tutti e sui social è ancora più semplice, esiste sempre l’opzione “blocca”.