“Sa Die de sa Sardigna” a Biella, un ottimo tempo da vivere insieme

Con grande piacere porto i saluti dell’intero Consiglio regionale del Piemonte alla Comunità sarda presente a Biella.

Una comunità viva che torna a festeggiare, dopo tre anni di assenza a causa della pandemia, e che si ritrova grazie al “Sa Die de sa Sardigna”.

Sotto l’attenta regia del Circolo culturale sardo “Su Nuraghe” e la grande disponibilità dell’amministrazione comunale di Biella e del suo sindaco Claudio Corradino, tutta la cittadinanza vivrà momenti per riassaporare gusti, riscoprire tradizioni e valori della cultura sarda.

Un’interazione di usanze e costumi che nelle differenze di sensibilità e provenienze unisce e consolida amicizie e relazioni. La “Sa Die de sa Sardigna” è la festa del popolo sardo che ricorda i cosiddetti "Vespri Sardi", l'insurrezione popolare del 1794 con la quale si allontanarono da Cagliari i Piemontesi.

Ma qui diventa occasione per far respirare a tutti quegli ‘immigrati’ che nati in Sardegna oggi vivono in Piemonte, e hanno casa a Biella, l’aria di casa, della terra natia. E contemporaneamente permette, a coloro che sardi non sono, di imparare e conoscere aneddoti, modi di dire e proverbi e soprattutto prelibatezze culinarie. Un ottimo tempo da vivere insieme per ballare, mangiare, parlare e cantare. Per essere una vera comunità.

Buona festa a tutti voi!

Stefano Allasia, Presidente del Consiglio regionale del Piemonte

Michele Mosca, Segretario dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Piemonte