ViVigliano 2023 parte col botto tra concerti, eventi e lodevoli iniziative

ViVigliano 2023, la kermesse in piazza Martiri organizzata dalla Pro Loco di Vigliano in collaborazione con il Comune, è partita veramente bene con una notevole affluenza di pubblico che ha partecipato numeroso ai vari eventi proposti lo scorso fine settimana.

Infatti venerdì 9, sabato 10 e domenica 11, alla sera, piazza Martiri è stata sempre piena di gente festosa che ha seguito le esibizioni, nell’ordine, di DJ Set Trope del Galileo, Centos, B.O.H. e la band Tribute Queen, la cui esibizione, sul finire, è stata purtroppo interrotta dal cattivo tempo.

Sabato sera è stato inoltre ricordato il giovane vicepresidente della Pro Loco Giacomo Sappino prematuramente scomparso a febbraio, ed è stata consegnato a don Luca quanto raccolto dalla Pro Loco insieme all’amministrazione comunale e alle altre associazioni di Vigliano ed i commercianti che hanno aderito all’iniziativa “Il sogno di Giacomo” per contribuire alla partecipazione dei giovani alla Giornata Mondiale della Gioventù che si terrà ad agosto a Lisbona. Per l'occasione, sono stati raccolti complessivamente 3.835 euro.

Sempre in piazza, domenica 11 nel pomeriggio molte signore delle associazioni (In viaggio con Gabri, il Filo Rosa, Pro Loco di Ternengo, Lanaviva, Pro Loco di Biella) hanno partecipato alla giornata mondiale del lavoro a maglia all’aperto, ed hanno prodotto più di cento quadrotti di tessuto destinati a formare coperte per i bisognosi. Questa attività proseguirà per tutta l’estate, con l’obiettivo di consegnare quante più coperte possibili a Sheep Italia che si occupa della distribuzione ai bisognosi.

Sempre domenica 11 al pomeriggio, in piazza, si è tenuto il raduno delle Maschere Piemontesi accompagnate dall’esibizione del Gruppo Folcloristico Piverone che ha rallegrato i numerosi presenti con la sfilata e con l’esibizione degli sbandieratori. Oltre a ciò, lo stand gastronomico della Pro Loco è stato frequentatissimo. Insomma un buon inizio da ricordare.