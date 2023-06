Moto, weekend con il 22° Raduno “Città di Biella”

Dopo le auto, andate in scena la scorsa settimana con il riuscito passaggio da Biella dell'AutoGiro Automobilistico d'Italia, questo fine settimana tocca alle moto di AMSAP (il Club di auto e moto storiche, federato ASI, di Biella) e MotoClub Perazzone-Cavallini, impegnate oggi, sabato 17, e domani, domenica 18 giugno, "in quello che è uno degli appuntamenti più importanti della stagione" spiega il Presidente del MotoClub Perazzone ed esponente del Direttivo AMSAP, Giuseppe Simonato.

L'evento è il 22° Raduno "Città di Biella" e come sempre è suddiviso in due parti ben distinte. Alle 15 di oggi è iniziata la “Mostra Statica” a Biella, che andrà avanti tutto il pomeriggio. Domani il "Giro Turistico" nel territorio di tutta la provincia.

Per quanto riguarda l'esposizione, va nuovamente detto che quest'anno, anziché in via Italia, le moto saranno esposte in Piazza Vittorio Veneto, nel viale centrale dei Giardini Zumaglini di Biella.

Va ricordato che l'anno scorso, 50° di fondazione del MotoClub Perazzone, furono esposte una trentina di motociclette e, fra queste, una Moto Guzzi GTS e una VT degli anni '30, una BSA M20 con sidecar di fine anni '40, una Lambretta A (una delle prime costruite) e alcune Vespa (fra cui una con sidecar del 1949).

La seconda parte dell'evento si svolgerà domani, con i partecipanti che si ritroveranno a Biella, in Piazza Casalegno, a partire dalle 8;30 per la colazione, le operazioni di iscrizione e il ritiro del gadget dell'evento.

Le moto resteranno esposte al pubblico in Piazzale Casalegno fino alle 11, quando partirà l'annunciato giro turistico. Il rientro è previsto per le 13, a seguire il pranzo e la conclusione dell'evento.