Il Fondo Edo Tempia torna al Reload Sound Festival anche per l’edizione 2023. Dopo l’esperienza dell’anno scorso il parco Kennedy con i suoi quattro giorni di concerti rock a ingresso gratuito farà spazio da giovedì 22 a domenica 25 giugno anche all’ambulatorio mobile con il logo del grande albero verde, simbolo di prevenzione, cura, assistenza e ricerca sul cancro in provincia. Come nell’edizione passata, è in calendario una serata speciale: venerdì 23 alle 19 si parlerà del progetto “Il sorriso di Lisa” che si propone di regalare una parrucca alle donne che hanno perso i capelli dopo la chemioterapia.

“Lisa” è Annalisa Livorno, la cui vita è stata fermata a 41 anni dalle conseguenze di un tumore al seno. Per onorare la sua memoria e il sorriso che nemmeno la malattia era riuscito a spegnere, i familiari hanno scelto di aprire una sottoscrizione nel giorno stesso del funerale per una buona causa che potesse restituire un momento sereno alle donne il cui aspetto fisico è stato segnato dagli effetti collaterali delle cure. A raccontare il progetto saranno Alessandro Larocca, marito di Annalisa Livorno, e il direttore sanitario del Fondo Edo Tempia Adriana Paduos. «Ringraziamo Reload per averci voluti di nuovo al suo fianco» dice Adriana Paduos «e per aver concesso uno spazio speciale a “Il sorriso di Lisa”. Quando incontro le pazienti che scoprono di avere un tumore al seno, la prima domanda è sulla guarigione ma la seconda è: perderò i capelli? Per questo è importante un dettaglio come la parrucca che non è una terapia ma pensa al benessere della persona malata». L’appuntamento sarà nell’area attorno al palco Lyskamm, uno dei due sui quali si alterneranno solisti e gruppi.

Non basta. Giovedì 22 alle 19 si alzerà il sipario sul nuovo progetto “Nastro rosa”, promosso dalla Federscherma italiana e che vedrà la collaborazione sul territorio della Pietro Micca. Saranno offerte lezioni di scherma coreografica con fini terapeutici alle donne operate di tumore al seno, sotto gli occhi attenti dell’istruttrice Cinzia Sacchetti che già da anni mette in campo questa iniziativa in altre sedi. Accanto all’ambulatorio mobile verranno svelati i dettagli con una piccola dimostrazione pratica dei movimenti che saranno insegnati durante le lezioni, studiati apposta non solo per il benessere psicologico che l’attività sportiva offre a una donna in convalescenza, ma anche per aiutare la riabilitazione e la funzionalità muscolare dopo l’intervento chirurgico.

Per tutta la durata del festival l’ambulatorio mobile si trasformerà in un punto di informazioni per i programmi di prevenzione dei tumori, a disposizione da quando si apriranno gli accessi al parco di corso Rivetti, dietro la stazione San Paolo, a quando termineranno i concerti. Si potrà ritirare materiale informativo sulle principali campagne, dalla vaccinazione per il papillomavirus umano alle dodici regole contro il cancro, buone norme di vita quotidiana per diminuire il rischio di ammalarsi. Si potranno inoltre prenotare le visite di prevenzione gratuite negli ambulatori del Fondo Edo Tempia e, naturalmente, sarà possibile lasciare una donazione per sostenere le attività del Fondo.

Le quattro serate di musica dal vivo vedranno sfilare sul palco artisti come Persiana Jones e The Bastard Sons of Dioniso (giovedì 22), Lo Stato Sociale (venerdì 23), Bandakadabra (sabato 24) e James Senese (domenica 25), con a sostegno nomi noti nel panorama biellese come Max Duo (con il pianista jazz Max Tempia), Cascami Seta, The Bowman ed Elisa e i Maleducati. «L’anno scorso» dice Eddy Romano, dell’organizzazione di Reload «è stata un’esperienza bellissima vedere le persone in fila davanti al camper del Fondo Edo Tempia. Abbiamo portato la prevenzione e la salute in un contesto in cui la protagonista è la musica. Per questo abbiamo voluto che si ripetesse anche quest’anno».