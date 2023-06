Alle origini del Reiki, conferenza a Biella con Luca Lenzi Cigliuti

Si terrà questo pomeriggio, alle 17.30, presso la Sala delle Colonne a Biella, la conferenza sul Reiki delle origini di Luca Lenzi Cigliuti.

Un'occasione unica per conoscere la disciplina bioenergetica più famosa al mondo, ma anche la più malcompresa. Dalla sua diffusione in occidente, il Reiki è stato associato a qualsiasi genere di idee e teorie bizzarre, al punto da creargli intorno una cattiva fama. Il metodo originario, al contrario, affonda le sue radici nella cultura e spiritualità giapponesi e condivide gli stessi principi fondamentali delle arti marziali e di guarigione nipponiche e cinesi.

Nel corso della conferenza Lenzi Cigliuti dimostrerà con proiezione di foto e documenti storici, che cos'è e che cosa non é il Reiki, quali sono le deformazioni più comuni e per quale motivo si è arrivati a questo punto. A supporto delle tesi illustrate saranno portare le scoperte fatte nel corso delle ricerche personalmente condotte sul campo in Giappone, sia sui luoghi di nascita del Reiki che nel contesto monastico dello Shugendo, via di Buddhismo esoterico nella quale l'autore ha potuto approfondire in maniera diretta i principi fondanti del Reiki stesso. Un incontro interessante per chi pratica già Reiki o altre discipline olistiche o marziali, per chi è affascinato dall'Oriente e dal Giappone e per chi è curioso di conoscere qualcosa di nuovo, in un modo serio e documentato.

L'appuntamento è per questo pomeriggio, alle 17:30, nella Sala delle Colonne sita in via Ravetto 6B a Biella.